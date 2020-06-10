2020-06-10T17:18:34+03:00
Общество

Популярные пляжи Крым подготовят для открытия к 1 июля

Прошедшие все проверки пляжи могут открыться даже раньше
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Все работы, которые обеспечат безопасность гостей, закончат к этому числу.Все работы, которые обеспечат безопасность гостей, закончат к этому числу.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пляжи будут готовы к 1 июлю, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. Все работы, которые обеспечат безопасность гостей, закончат к этому числу.

Те пляжи, у которых уже есть документы, начнут принимать туристов раньше. При этом в министерстве подчеркнули, что важно подготовить самые популярные зоны, к которым относятся Евпатория и ЮБК.

В качестве дополнительной поддержки Совет Министров Крыма продлил сроки действия паспортов пляжей, выданных в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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