Популярные пляжи Крым подготовят для открытия к 1 июля
Крымские пляжи будут готовы к 1 июлю, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. Все работы, которые обеспечат безопасность гостей, закончат к этому числу.
Те пляжи, у которых уже есть документы, начнут принимать туристов раньше. При этом в министерстве подчеркнули, что важно подготовить самые популярные зоны, к которым относятся Евпатория и ЮБК.
В качестве дополнительной поддержки Совет Министров Крыма продлил сроки действия паспортов пляжей, выданных в 2019 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU