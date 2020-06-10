На выходных жителей Крыма ждут дожди и похолодание

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:54:20+03:00

В выходные дни ожидать дождя с грозами и градом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Жара в Крыму продержится до 12 июня, а в выходные полуостров ждут сильные ливни, сообщает ForPost.

По данным гидрометцентра, в выходные дни погода будет неустойчива, а вся следующая неделя пройдет в дождях с грозами и шквалом. Также ожидаются другие опасные явления.

Напомним, в Симферополе четвертый день подряд абсолютный максимум температур перекрывается на 1,5-2 градуса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU