На выходных жителей Крыма ждут дожди и похолодание
Крымчанам посоветовали достать зонтики
В выходные дни ожидать дождя с грозами и градом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жара в Крыму продержится до 12 июня, а в выходные полуостров ждут сильные ливни, сообщает ForPost.
По данным гидрометцентра, в выходные дни погода будет неустойчива, а вся следующая неделя пройдет в дождях с грозами и шквалом. Также ожидаются другие опасные явления.
Напомним, в Симферополе четвертый день подряд абсолютный максимум температур перекрывается на 1,5-2 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU