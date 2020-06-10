В Симферополе и Севастополе 11 июня частично не будет электричества

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

11 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому на время и прекратят подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив: садовые товарищества «Автомобилист», «Водник», «Ягодка-Крым», «Привал», «Шинник», «Бодрость», «Домостроитель», «Энергия», «Автобусник», «Полет», «Пчелка», «Автобусник-2», «Скала», «Садовод»;

ул. Алиме Абденнановой, 83-91(нечет);

ул. Хадыылез, 4-10(чет), 1-7(нечет);

ул. Усеин-Усеин-Заде, 3а-11(нечет);

туп. Шелляле, 2-7;

ул. Сельская, 98-128 (чет);

ул. Тайфука, 1а;

тупик Бекира Аметова, 1;

пер. Стрелковый, 30-44 (чет), 27-47 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 13.00

ул. Малышкина, 12-36 (чет), 1-А,7-А,1-37(нечет)

с 9.00 до 17.00

ул. Челюскинцев, 38-94(чет), 40-84а(чет), 86-А;

ул. Богданова, 2-8(чет), 1, 1-А, 9-А,9-Б,7-А,7-Б,3,7;

ул. Дорофея Кошубы, 7-21 (нечет);

ул. Циолковского, 3-5(нечет)

Кача: ул. Кожедуба, 14-30 (чет.), 13-25 (нечет.); ул. Покрышкина, 2-66, 72-78 (чет.), 55-85 (нечет.); ул. Осипенко, 20-22 (чет.); ул. Гастелло, 31

с. Полюшко: ул. Виноградная, 2-22 (чёт.), 1-19 (нечет.); ул. Качинское шоссе 2, 1-25 (нечет.); ул. Сумская, 2-28 (чёт.), 1-25 (нечет.)

с 10.00 по 17.00

ул. Геловани, 2, 4, 14, 20, 22, 24, 26; ул. Ген. Острякова, 73

с 8.00 до 17.00

п. Инкерман: ул. Раенко 1-11(нечет),2-20(чет), ул. Строителей 2,4; ул. Толбухина 1-7(нечет),2-8 (чет),12,16; ул. Умрихина 1-11(нечет),13-1,13-2,15-25(нечет),2,10-20(чет); ул. Четвертакова 1-19 (нечет),2,4,6,23; ул. Шубикова 12.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU