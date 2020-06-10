Украина оказалась главным рынком сбыта и поставщиком товаров для Крыма

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:01:49+03:00

Большая часть торговых сделок у Крыма с Украиной. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Половина торговых соглашений Крыма по внешнему товарообороту отмечена с Украиной, сообщил на пресс-конференции министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

По его словам, за 2019 год сумма объема внешней торговли была 94 миллиона долларов, из них на экспорт пришлось 33 миллиона.

Основная страна, с которой сотрудничает Крым - Украина. На нее приходится около 50% сделок. Затем идут Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и Армения.

- Если по продукции - более 50% приходится на продовольственные товары и сырье, 20% продукция химической отрасли, около 20% - машиностроительная продукция, - отметил Шеряко.

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ИСТОЧНИК KP.RU