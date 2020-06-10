Севастопольский медцентр Минобороны принял первых пациентов с подозрением на коронавирус

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:05:01+03:00

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Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Севастополе 9 июня принял первых пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, военнослужащим поставили предварительный диагноз ОРВИ. У них взяли пробы на коронавирус и провели исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). У всех больных отрицательные тесты на коронавирус, их лечат стандартными методами.

В ЧФ также отметили, что военные медики обследуют пациентов, используя самое современное медицинское оборудование.

В медцентре работают 25 врачей, 47 медицинских сестер и 45 санитаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/784171" frameborder="0"></iframe> Многофункциональный медцентр Минобороны в Крыму принял первых пациентов.Центр обеспечен медоборудованием, в том числе аппаратами эндоскопии, УЗИ, томографии, а также запасом лекарственных препаратов

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ИСТОЧНИК KP.RU