2020-06-10T19:05:01+03:00
Общество

Севастопольский медцентр Минобороны принял первых пациентов с подозрением на коронавирус

Военные медики обследуют пациентов, используя самое современное оборудование [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Пресс-служба правительства СевастополяФото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Севастополе 9 июня принял первых пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, военнослужащим поставили предварительный диагноз ОРВИ. У них взяли пробы на коронавирус и провели исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). У всех больных отрицательные тесты на коронавирус, их лечат стандартными методами.

В ЧФ также отметили, что военные медики обследуют пациентов, используя самое современное медицинское оборудование.

В медцентре работают 25 врачей, 47 медицинских сестер и 45 санитаров.

Многофункциональный медцентр Минобороны в Крыму принял первых пациентов.Центр обеспечен медоборудованием, в том числе аппаратами эндоскопии, УЗИ, томографии, а также запасом лекарственных препаратов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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