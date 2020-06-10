Севастопольский медцентр Минобороны принял первых пациентов с подозрением на коронавирус
Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Севастополе 9 июня принял первых пациентов с подозрением на коронавирус.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, военнослужащим поставили предварительный диагноз ОРВИ. У них взяли пробы на коронавирус и провели исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). У всех больных отрицательные тесты на коронавирус, их лечат стандартными методами.
В ЧФ также отметили, что военные медики обследуют пациентов, используя самое современное медицинское оборудование.
В медцентре работают 25 врачей, 47 медицинских сестер и 45 санитаров.
Многофункциональный медцентр Минобороны в Крыму принял первых пациентов.Центр обеспечен медоборудованием, в том числе аппаратами эндоскопии, УЗИ, томографии, а также запасом лекарственных препаратов
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ИСТОЧНИК KP.RU