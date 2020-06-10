2020-06-10T20:05:35+03:00
Политика

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал причину провала террористического акта на рынке Симферополя

Пять граждан России были задержаны за подготовку взрыва
Никита ПОЛЬКО
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Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за работу. Фото: пресс-служба главы Крыма.Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за работу. Фото: пресс-служба главы Крыма.
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал терроризм стилем и неотъемлемой частью государственной политики Украины. Так он прокомментировал неудавшийся взрыв на одном из рынков Симферополя, который готовили пятеро жителей полуострова с проукраинскими настроениями.

- Территория соседней страны является для российского Крыма постоянным источником террористической угрозы, которая в разное время проявлялась в разных формах, - написал Аксенов на своей странице в социальной сети.

По его мнению, диверсии и блокады со стороны Киева всегда имели и будут иметь один и тот же результат: полный провал.

- Наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, что в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых человек, которые планировали теракт на одном из рынков Симферополя. У задержанных нашли самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников в силовых структурах, все пятеро – жители Крыма. Тем не менее, они придерживались проукраинской позиции и тесно сотрудничали с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

Также по данным источника КП-Крым, радикалы рассматривали для взрыва рынок Привоз или Центральный рынок Симферополя.

Несостоявшимся террористам грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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