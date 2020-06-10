Дороги перекроют, парковку запретят: В Симферополе три дня будут репетировать парад Победы

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:28:10+03:00

Центр города закроют для транспорта в самое неподходящее время

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На следующей неделе в Симферополе пройдет репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Репетировать долгожданное событие будут три дня: 16, 18 и 20 июня.

Как сообщил замглавы администрации столицы Крыма Анатолий Русин, в эти дни будет перекрыто движение транспорта в центре Симферополя.

С 18.00 до 22.00 16 июня, с 18.00 до 22.00 18 июня и с 8.00 до 13.00 20 июня закроют проезд по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно).

Также проезд закроют по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и проспекта Кирова).

Объезжать придется также улицу Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского) и Пушкина (в районе пересечения с ул. Самокиша).

Парковка в этих местах будет невозможна. А для нарушителей по улицам пустят эвакуатор.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил в 2020 году 24 июня днем для проведения Парада Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU