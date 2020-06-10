За избиение ребенка женщину из Ленинского района могут лишить родительских прав

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:48:09+03:00

О жестких методах воспитания стало известно в феврале этого года. 14-летнего мальчика и его двух братьев отправили в соцучреждение. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Женщину из Ленинского района осудили за избиение ребенка и дали ей условное наказание с испытательным сроком на два года.

Осужденная постоянно унижала и оскорбляла 14-летнего сына, взваливала на него тяжелую работу, а также в «воспитательных» целях связывала мальчика, избивала кочергой и деревянным брусом. От многочисленных травм у ребенка по всему телу остались шрамы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РК.

О жестких методах воспитания 41-летней мамы стало известно в феврале этого года. 14-летнего мальчика и его двух братьев отправили в соцучреждение. Офицеры Следкома позаботились об их состоянии и закупили обувь, одежду, книги и канцелярские принадлежности. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Жительницу Ленинского района признали виновной. Ей присудили три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом. Возможно, ее лишат родительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU