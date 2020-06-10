2020-06-10T20:48:09+03:00
Происшествия

За избиение ребенка женщину из Ленинского района могут лишить родительских прав

В «воспитательных» целях мать связывала и избивала сына кочергой
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
О жестких методах воспитания стало известно в феврале этого года. 14-летнего мальчика и его двух братьев отправили в соцучреждение.О жестких методах воспитания стало известно в феврале этого года. 14-летнего мальчика и его двух братьев отправили в соцучреждение.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Женщину из Ленинского района осудили за избиение ребенка и дали ей условное наказание с испытательным сроком на два года.

Осужденная постоянно унижала и оскорбляла 14-летнего сына, взваливала на него тяжелую работу, а также в «воспитательных» целях связывала мальчика, избивала кочергой и деревянным брусом. От многочисленных травм у ребенка по всему телу остались шрамы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РК.

О жестких методах воспитания 41-летней мамы стало известно в феврале этого года. 14-летнего мальчика и его двух братьев отправили в соцучреждение. Офицеры Следкома позаботились об их состоянии и закупили обувь, одежду, книги и канцелярские принадлежности. Сейчас жизни мальчиков ничего не угрожает.

Жительницу Ленинского района признали виновной. Ей присудили три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом. Возможно, ее лишат родительских прав.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За избиение ребенка женщину из Ленинского района могут лишить родительских прав
Дороги перекроют, парковку запретят: В Симферополе три дня будут репетировать парад Победы
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал причину провала террористического акта на рынке Симферополя
Севастопольский медцентр Минобороны принял первых пациентов с подозрением на коронавирус
Украина оказалась главным рынком сбыта и поставщиком товаров для Крыма
Полиция разгоняет отдыхающих на пляжах Геленджика
В Симферополе и Севастополе 11 июня частично не будет электричества
На выходных жителей Крыма ждут дожди и похолодание
Популярные пляжи Крым подготовят для открытия к 1 июля
Руководство рынков Симферополя не знало о готовящихся терактах
Из-за коронавируса Крым может стать лидером внутреннего туризма в РФ
«Нельзя расслабляться»: В Госсовете Крыма прокомментировали готовящийся теракт на рынке Симферополя
В Крым доставят новое судно на подводных крыльях
В реке Салгир замечена большая стая рыбы
В Бахчисарае пришлось спасать жизнь собаке, застрявшей в ливневке
Загоревшаяся машина стала причиной пожара в лесу под Бахчисараем
Четвертый день подряд в Крыму фиксируют аномальную жару
За сутки от коронавируса вылечились 14 крымчан
В Крыму умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Крыму 1 случай коронавируса за сутки
В Крыму за неделю собрали 39 тонн черешни
В Крыму запретили ловить креветки и собирать мидии