2020-06-11T06:04:39+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 июня: дождь и тепло до +33

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе цветет жасмин.В Симферополе цветет жасмин.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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11 июня, в четверг синоптики обещают, как и накануне, аномально-жаркий день.

Температура воды Черного моря в Феодосии 19°, Алуште 18°, Ялте 20°, в Севастополе 19° и Евпатории 20°.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31-33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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