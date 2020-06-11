Погода в Крыму на 11 июня: дождь и тепло до +33

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:04:39+03:00

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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11 июня, в четверг синоптики обещают, как и накануне, аномально-жаркий день.

Температура воды Черного моря в Феодосии 19°, Алуште 18°, Ялте 20°, в Севастополе 19° и Евпатории 20°.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31-33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 31…33°.

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ИСТОЧНИК KP.RU