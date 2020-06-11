В Крыму за сутки 25 новых случаев COVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:43:04+03:00

За сутки 25 новых случаев коронавируса в Крыму Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство были под наблюдением

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В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19. Большинство заболевших уже находились под медицинским наблюдением.

- За сутки выполнено 2380 исследований, выявлено 25 новых случаев COVID-19, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - 19 случаев - это контактные по ранее выявленным очагам, 4 при обращении за медпомощью с клиническими проявлениями ОРВИ, 2 случая — при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU