В Крыму за сутки 25 новых случаев COVID-19
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19. Большинство заболевших уже находились под медицинским наблюдением.
- За сутки выполнено 2380 исследований, выявлено 25 новых случаев COVID-19, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - 19 случаев - это контактные по ранее выявленным очагам, 4 при обращении за медпомощью с клиническими проявлениями ОРВИ, 2 случая — при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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