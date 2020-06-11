Крымские поликлиники начинают принимать пациентов
Прием пациентов в поликлиниках Крыма возобновляют поэтапно, сообщили в пресс-службе Минздрав РК.
Восстанавливать деятельность медорганизаций будут по определенному плану. В перечень мероприятий вошла и подготовка возобновления приема пациентов в поликлиниках. И, судя по плану, с 10 июня уже можно будет записаться к врачу.
Медицинские организации Крыма постепенно возвращаются к обычной работе. Помещения проветриваются в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, также соблюдаются нормы температуры и влажности воздуха.
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ИСТОЧНИК KP.RU