2020-06-11T10:57:22+03:00
Общество

Крымские поликлиники начинают принимать пациентов

С 10 июня можно записаться на прием к врачу
Анастасия ГОНЧАРОВА
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С 10 июня можно будет записаться к врачу.С 10 июня можно будет записаться к врачу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прием пациентов в поликлиниках Крыма возобновляют поэтапно, сообщили в пресс-службе Минздрав РК.

Восстанавливать деятельность медорганизаций будут по определенному плану. В перечень мероприятий вошла и подготовка возобновления приема пациентов в поликлиниках. И, судя по плану, с 10 июня уже можно будет записаться к врачу.

Медицинские организации Крыма постепенно возвращаются к обычной работе. Помещения проветриваются в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, также соблюдаются нормы температуры и влажности воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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