В Крыму восемь пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:40:29+03:00

Выписаны с выздоровлением за сутки 12 человек

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В Крыму восемь пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах на лечении пребывают 120 человек.

- Семь пациентов находятся в реанимации Симферопольской горбольницы №7 и один в реанимации Евпаторийской городской больницы, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - Из них двое подключены к аппарату ИВЛ, пятеро находятся на кислородной поддержке.

Состояние 94 пациентов оценивается как среднее, 18 чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выписано с выздоровлением 12 человек, всего с начала периода 350. Под медицинским наблюдением пребывают 2907, из них 1715 на дому и 222 в стационарах. От пневмонии лечатся 177 человек, из них 12 в тяжелом побережье.

В обсерваторах изолировано 970 человек, за сутки поступил 41. В том числе 30 прибыли через пункты пропуска на российско-украинской границе и 10 из аэропорта «Симферополь».

За сутки в Крыму подтверждено 25 случаев коронавируса. Всего с начала эпидемического периода в республике зарегистрировано 483 случая новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU