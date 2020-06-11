2020-06-11T12:57:28+03:00
Общество

За нарушение ПДД в Крыму выписали штрафов на 350 миллионов рублей

Зато аварий на дорогах стало значительно меньше
Анастасия ГОНЧАРОВА
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А сумма закрытых штрафов дает возможность оплатить штраф со скидкой.А сумма закрытых штрафов дает возможность оплатить штраф со скидкой.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму с начала 2020 года общая сумма штрафов за 470 тысяч нарушений ПДД составила 350 миллионов рублей, сообщил на пресс-конференции начальник УГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.

- По Крыму комплексами фото- и видеофиксации за пять месяцев зарегистрировали и задокументировали более 470 тысяч нарушений. Мы вынесли штрафы на общую сумму 350 миллионов. На данный момент оплатили около 350 тысяч штрафов на сумму 300 миллионов рублей, - отметил Борисенко.

Сумма закрытых штрафов дает возможность оплатить их со скидкой. А по сравнению с прошлым годом в Крыму уменьшилось количество аварий на дорогах.

- Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17%, погибших – на 19% и пострадавших – на 22%. Это по сравнению с прошлым годом, - подчеркнул начальник УГИБДД МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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