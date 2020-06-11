В Крыму больше 230 тысячи детей получили единовременную выплату
На 11 июня 10 тысяч рублей единовременной выплаты получили 236 тысяч 15 детей, сообщает Крымское информационное агентство.
Семьи с детьми, которые родились с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года, по Указу президента, с 1 июня получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Деньги получат даже те, кто имеет право на материнский капитал. Заявления принимаются до 1 октября этого года. Подать их можно через Единый портал Госуслуг.
Все разъяснения о выплатах, а также правила заполнения заявлений и ответы на часто задаваемые вопросы опубликовали на сайте Пенсионного фонда и в официальных группах соцсетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU