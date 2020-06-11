В Крыму больше 230 тысячи детей получили единовременную выплату

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:30:08+03:00

На 11 июня 10 тысяч рублей единовременной выплаты получили 236 тысяч 15 детей. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Деньги получают даже те семьи, которые имеют право на материнский капитал

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На 11 июня 10 тысяч рублей единовременной выплаты получили 236 тысяч 15 детей, сообщает Крымское информационное агентство.

Семьи с детьми, которые родились с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года, по Указу президента, с 1 июня получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Деньги получат даже те, кто имеет право на материнский капитал. Заявления принимаются до 1 октября этого года. Подать их можно через Единый портал Госуслуг.

Все разъяснения о выплатах, а также правила заполнения заявлений и ответы на часто задаваемые вопросы опубликовали на сайте Пенсионного фонда и в официальных группах соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU