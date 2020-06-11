2020-06-11T14:52:24+03:00
Общество

В Ставропольском крае ждут рекордный урожай ежемалины

Ягода растет очень хорошо, ей не страшна засуха
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ГКУ "Ставропольвиноградплодопром"Фото: ГКУ "Ставропольвиноградплодопром"
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В Ставрополье семья фермеров выращивает на участке гибрид ежевики и малины - ежемалину. Как сообщает stav.kp.ru, необычные ягоды созревают в июле, они достигают в длину до четырех сантиметров.

Окрас ежемалины - от красной до фиолетовой. Садоводы ждут хороший урожай в этом году. Фермеры отмечают, что ягода растет очень хорошо, ей не страшны засуха и морозы.

В 2015 году семья фермеров получила грант на 1,5 миллиона на развитие бизнеса от минсельхоза Ставропольского края. На эти деньги они высадили яблони, сливы, персики и груши.

Напомним, в мае в Крыму собрали 300 тонн урожая земляники. Ягодные культуры занимают более 107 гектаров, что на 10 единиц больше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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