После убийства девочки в Ленинском районе возбуждено уголовное дело о халатности

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:26:01+03:00

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После убийства и изнасилования шестилетней девочки в Ленинском районе возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю, 39-летний житель поселка Ленино, которого обвиняют в убийстве девочки, регулярно злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни.

В Следкоме отметили, что мужчину неоднократно судили за кражу, покушение на изнасилование и угрозу убийства. Последний раз обвиняемый освободился из колонии в мае 2019 года.

Также в ведомстве подчеркнули, что мужчину не ставили под административный надзор за асоциальное поведение.

- Это повлекло формирование у него мнения бесконтрольности и стало одной из причин совершения им... особо тяжких преступлений в отношении ребенка, - отметили в ведомстве.

Мать девочки тоже не вела нормальный образ жизни – она злоупотребляла спиртным, комиссия по делам несовершеннолетних не раз привлекала ее к административной ответственности. Но многодетная семья не стояла на профилактическом учете.

Напомним, 1 июня на дне Северо-Крымского канала обнаружили тело шестилетней девочки в Ленинском районе. Подозреваемого в убийстве арестовали на следующий день. Им оказался 39-летний приятель отца ребенка. Он вызвался проводить девочку, а затем изнасиловал ее и столкнул в воду. Обвиняемого арестовали на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU