В Крыму на выходных ухудшится погода: будут дожди и град

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:46:04+03:00

Спасатели предупредили, что могут возникать пожары и чрезвычайные ситуации

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В Крыму 12 и 13 июня ожидается резкое ухудшение погоды. На полуострове прогнозируют грозы и дожди, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

- В связи с прохождением холодного атмосферного фронта 12-13 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, ветер 20-25 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

По данным Крымского гидрометцентра, 12,13 и 14 июня ночью будет до +20 градусов, а днем воздух прогреется до +29 градусов.

Спасатели предупредили, что на выходных могут возникать пожары и чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом ЛЭП и линий связи. В МЧС порекомендовали не находиться рядом со слабо укрепленными, широкоформатными, ветхими и рекламными конструкциями. Также возможны происшествия на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU