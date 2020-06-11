Суд продлил арест подросткам из Керчи, которые готовили взрыв в местной школе
Двум подросткам из Керчи, которые подозреваются в подготовке теракта, продлили срок содержания под стражей, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Крыма.
Суд посчитал, что обвиняемые не заслуживают более мягкой меры пресечения и продлили срок содержания под стражей обвиняемых в подготовке теракта до 18 августа.
Напомним, в Керчи 18 февраля задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. При обыске у них дома нашли самодельную взрывчатку и сырье для нее. Тогда сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU