2020-06-11T17:28:18+03:00
Экономика

Какие продукты подешевели в Крыму за май

Понижение цен коснулось яиц, овощей, мяса и хлеба
Анастасия ГОНЧАРОВА
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За май в Крыму подешевели яйца, овощи, мясо и хлеб.За май в Крыму подешевели яйца, овощи, мясо и хлеб.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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За май в Крыму подешевели яйца, овощи, мясо и хлеб, сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики РК.

В основном понизились цены на яйца – 9,5%, овощи – 6,1%, мясо и птицу – 2,4%, плодоовощную продукцию, включая картофель – 0,5%, хлеб и хлебобулочные изделия – 0,3%. Не изменилась лишь цена на сахар.

Изменилась и стоимость минимального набора продуктов питания на человека. На конец мая 2020 года она составила 4 тысячи 445 рублей 39 копеек, что на 3,2% и 3,3% ниже, чем в Севастополе и Краснодарском крае соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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