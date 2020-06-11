2020-06-11T17:54:23+03:00
Общество

Умер 25 раз: Житель Ставрополя решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса через Minecraft

Играть Ярик планировал 40 часов подряд
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Ярик Черкашин. Фото: предоставлено героем публикацииЯрик Черкашин. Фото: предоставлено героем публикации
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Ставропольский парень решил пойти на новый мировой рекорд и провести в игре «Minecraft» 40 часов, сообщает КП-Ставрополь.

За 35 часов и 40 минут в игре в Книгу Гиннесса попал иностранец Марк Уоллс-Соучук. Его успех держится уже 4 года. Побить этот рекорд вызвался 21-летней Ярослав Черкашин.

Играл геймер в прямом эфире, за которым следило двадцать человек, - это обязательные условия Книги рекордов Гиннесса. Планов на сорок часов игры у него не было, как позже признается герой.

Остановился Ярик на 37 часе, умерев при этом 25 раз. Попытку он считает проваленной, поскольку во время игры допустил очень много ошибок. Но все свидетельства отослал. Ответа придется ждать 3-4 месяца.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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