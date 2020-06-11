Стало известно, когда детсады Крыма начнут работу в обычном режиме
Работа начнется при условии соблюдения мер профилактики коронавируса
Крымские детские сады заработают в штатном режиме 15 июня.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Крымские детские сады заработают в штатном режиме с 15 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК.
Дошкольные учреждения начнут работать при условии соблюдения всех мер безопасности. Возвращение к обычному режиму проводится с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.
Напомним, что с 10 июня можно будет записаться к врачу – к обычной работе возвращаются и поликлиники республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU