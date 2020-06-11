Стало известно, когда детсады Крыма начнут работу в обычном режиме

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:05:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымские детские сады заработают в штатном режиме с 15 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования РК.

Дошкольные учреждения начнут работать при условии соблюдения всех мер безопасности. Возвращение к обычному режиму проводится с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

Напомним, что с 10 июня можно будет записаться к врачу – к обычной работе возвращаются и поликлиники республики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU