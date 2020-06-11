В Ялте перенесли начало купального сезона 2020
В Ялте официальный купальный сезон начнется 1 июля. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации курортного города.
В документе прописали сроки пляжного сезона – с 1 июля по 1 октября 2020 года. Изменения внесли в постановление администрации Ялты от 9 апреля 2020 года, в котором открыть пляжи хотели 1 июня.
Напомним, с 15 июня в Крыму начинают работать отели, санатории и пансионаты, открываются фитнес-клубы и тренажерные залы, кафе и столовые.
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ИСТОЧНИК KP.RU