В Ялте перенесли начало купального сезона 2020

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:52:26+03:00

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В Ялте официальный купальный сезон начнется 1 июля. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации курортного города.

В документе прописали сроки пляжного сезона – с 1 июля по 1 октября 2020 года. Изменения внесли в постановление администрации Ялты от 9 апреля 2020 года, в котором открыть пляжи хотели 1 июня.

Напомним, с 15 июня в Крыму начинают работать отели, санатории и пансионаты, открываются фитнес-клубы и тренажерные залы, кафе и столовые.

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ИСТОЧНИК KP.RU