Выехать из Севастополя без пропуска можно будет с 15 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:43:45+03:00

Уехать из Севастополя с 15 июня можно будет без предъявления пропуска. Фото: Надежда ДАЦЮК

Правила посещения города для людей из других субъектов России сохраняются

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Покинуть Севастополь можно будет без пропуска с 15 июня. К такому решению пришли на заседании оперштаба.

Вместе со свободным выездом сделали и свободный въезд. Крымчанам будет достаточно предъявить документ о проживании в Севастополе. Если такого нет, то рабочего удостоверения или пропуска хватит.

А вот правила посещения Севастополя для людей из других субъектов России сохраняются: нужен пропуск в виде QR-кода и отрицательный результат тестирования на коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU