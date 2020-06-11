Выехать из Севастополя без пропуска можно будет с 15 июня
Покинуть Севастополь можно будет без пропуска с 15 июня. К такому решению пришли на заседании оперштаба.
Вместе со свободным выездом сделали и свободный въезд. Крымчанам будет достаточно предъявить документ о проживании в Севастополе. Если такого нет, то рабочего удостоверения или пропуска хватит.
А вот правила посещения Севастополя для людей из других субъектов России сохраняются: нужен пропуск в виде QR-кода и отрицательный результат тестирования на коронавируса.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU