Погода в Крыму на 12 июня: дождь, гроза и тепло до +27
12 июня на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 24-26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 23-25°.
Прогноз погоды по Южному берегу Крыма: переменная облачность. Кратковременный дождь, днем временами сильный, гроза, град. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.
В Керчи облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем южный до 17 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.
Температура морской воды в Феодосии 21°, Алуште 19°, Ялте 19°, в Севастополе 19° и Евпатории 20°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»