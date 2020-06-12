Погода в Крыму на 12 июня: дождь, гроза и тепло до +27

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:47:49+03:00

В Крыму идут летние дожди. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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12 июня на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 24-26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-18°, днем 23-25°.

Прогноз погоды по Южному берегу Крыма: переменная облачность. Кратковременный дождь, днем временами сильный, гроза, град. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

В Керчи облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем южный до 17 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

Температура морской воды в Феодосии 21°, Алуште 19°, Ялте 19°, в Севастополе 19° и Евпатории 20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU