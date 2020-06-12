2020-06-12T12:46:16+03:00
Общество

«Намажьте валерьянкой нижние ветки»: В Ялте провели «спецоперацию» по спасению кота

Усатый почти неделю просидел на 8-метровой елке [видео, фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Кота трудно рассмотреть среди зелени. Фото: Игорь Григоров/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKКота трудно рассмотреть среди зелени. Фото: Игорь Григоров/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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В Ялте жителей многоэтажки на улице Красных партизан несколько дней подряд жалобными воплями изводила кошка.

В Ялте мурлыка стала "пленником" 8-метровой елки.Кот забрался на дерево, но спуститься на землю не смог. Видео: Игорь Григоров/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- На 8-метровую елку залез кот, шестой день сидит, не имея возможности пошевелиться, так как боится. Мяукает, просит о помощи, - такое сообщение появилось в соцсети. - Самостоятельно добраться до него невозможно.

Очевидец так же выложил фото и видео с места ЧП, на которых из-за густой зелени очень трудно рассмотреть самого пострадавшего.

Пользователей соцсети затронула за живое печальная история, они стали живо комментировать пост, предлагая свои варианты спасения: «Попробуйте валерьянкой нижние ветки помазать»; «Э-э-э, так нельзя! Тогда туда еще больше котов залезет, придется спасать еще и их!»; «Попробуйте натянуть полотно, в виде батута и стряхнуть его с дерева. Сам он не осмелится же слезть. Мягкой посадки котику!»; «Спилите дерево!»; «Поставить большую стремянку. Привязать к удочке рыбу. Сработает пищевой инстинкт. Кот начнет спускаться. Даже если упадет, то приземлится на все четыре лапы»; «Пригласить психолога, который выяснит причины его страха, неуверенности и уговорит спрыгнуть вниз».

О беде мурлыки прознали молодые люди, которые не стали рассуждать и писать посты, а просто помогли.

Молодые люди спасли кота. Фото: Игорь Григоров/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Молодые люди спасли кота. Фото: Игорь Григоров/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Всем спасибо! Ребята отреагировали и сняли. Кошка в порядке. За проявленное мужество отдельное спасибо альпинисту Артему, - поставил точку Игорь Григоров, автор поста и организатор «спецоперации».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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