В Севастополе на проспекте Победы нашли авиабомбу на 50 кило

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:18:38+03:00

Снаряд вывезли на полигон для уничтожения. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по г. Севастополю.

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В Севастополе на проспекте Победы, когда рыли траншею, нашли железную болванку похожую на снаряд. Как только дежурный МЧС Севастополя принял это сообщение, то на место ЧП тут же выехали сотрудники спецотряда.

- Было установлено, что на открытой природной территории находится авиабомба SC-50 времен Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

Пиротехники оценили состояние опасной находки и приняли решение вывезти ее из жилой зоны для уничтожения в безопасном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU