На море или на суше: В Феодосии ищут место для стелы «Город воинской славы»

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:26:44+03:00

Нужно сделать выбор. Фото: с сайта feo.rk.gov.ru

Власти проводят онлайн-опрос с 12 по 18 июня

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В Феодосии определяют участок для установки стелы «Город воинской славы».

Городская администрация проводит онлайн-опрос, где все желающие могут выразить свое мнение.

На выбор дано две площадки, которые расположены в центральной части приморского города:

1.)перед светомузыкальным фонтаном на проспекте Айвазовского

2.)рядом с Набережной Десантников в акватории Феодосийского залива

Высказать свое мнение могут все желающие, независимо от местожительства и возраста.

Выбрать один из двух предложенных вариантов можно с 12 по 18 июня на официальном сайте Феодосии.

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ИСТОЧНИК KP.RU