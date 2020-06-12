На море или на суше: В Феодосии ищут место для стелы «Город воинской славы»
В Феодосии определяют участок для установки стелы «Город воинской славы».
Городская администрация проводит онлайн-опрос, где все желающие могут выразить свое мнение.
На выбор дано две площадки, которые расположены в центральной части приморского города:
1.)перед светомузыкальным фонтаном на проспекте Айвазовского
2.)рядом с Набережной Десантников в акватории Феодосийского залива
Высказать свое мнение могут все желающие, независимо от местожительства и возраста.
Выбрать один из двух предложенных вариантов можно с 12 по 18 июня на официальном сайте Феодосии.
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ИСТОЧНИК KP.RU