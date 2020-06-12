В Крыму арестовали подозреваемых в подготовке теракта
В Симферополе взяли под стражу трех подозреваемых в подготовке террористического акта на территории городского оптово-розничного рынка «Привоз», еще один будет находится под домашним арестом.
По сообщению пресс-службы Киевского районного суда города Симферополя заключены под стражу трое подозреваемых в приготовлении теракта и публичных призывов к терроризму. Четвертому, подозреваемому в публичных призывах, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Избранные меры пресечения действуют до 10 августа 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU