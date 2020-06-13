Погода в Крыму на 13 июня: дожди и тепло до +27

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:12:29+03:00

В Крым пришли летние дожди Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове действует штормовое предупреждение

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13 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

Температура морской воды в Феодосии 20°, Алуште 18°, Ялте 19°, в Севастополе 20° и Евпатории 21°.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24-26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24-26°.

В Керчи переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 12-17 м/с. Температура воздуха днем 26-28°.

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ИСТОЧНИК KP.RU