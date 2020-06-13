2020-06-13T10:53:27+03:00
Общество

Под наблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 2,9 тысячи человек

В стационарах находятся 231 человек
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 2985 человек, из них под динамическим наблюдениме на дому – 1772 человека.

- В стационарах находятся 231 человек, изолировано в обсерваторы - 982 человек, - сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

На 13 июня в Крыму выявили 22 новых случаев заражения коронавирусом. С нарастающим итогом выявлено 512 человек с коронавирусом, лечение продолжают 137 человек, выписано 361.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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