Угнал машину и попал в ДТП: В Крыму задержали мошенника
После аварии мужчина бросил машину
Фото: Архив "КП"
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В Симферополе задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне машины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
В ведомстве отметили, что мошенник угнал у жительницы Симферополя машину Nissan, а потом попал на ней в ДТП. После аварии мужчина бросил машину, а правоохранители нашли его по горячим следам.
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU