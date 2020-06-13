Угнал машину и попал в ДТП: В Крыму задержали мошенника

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:12:49+03:00

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В Симферополе задержали 25-летнего местного жителя, которого подозревают в угоне машины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В ведомстве отметили, что мошенник угнал у жительницы Симферополя машину Nissan, а потом попал на ней в ДТП. После аварии мужчина бросил машину, а правоохранители нашли его по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU