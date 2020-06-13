2020-06-13T13:20:52+03:00
Происшествия

В Феодосии столкнулись две иномарки

Есть пострадавшие
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РКФото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
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В Феодосии столкнулись две иномарки. ДТП произошло во второй половине дня в пятницу на улице Федько, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

По данным ведомства, столкнулись машины Mitsubishi Delica и Chevrolet Aveo.

- Сотрудники МЧС оградили место ДТП сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего доставлены в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы, - уточнили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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