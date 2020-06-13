2020-06-13T15:36:19+03:00
Общество

Масочный режим в Крыму продлили

Средства защиты органов дыхания нужно использовать в общественных местах
Надежда ДАЦЮК
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Парикмахерская - тоже общественное местоПарикмахерская - тоже общественное местоФото: Михаил ПАТЛИС
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В Крыму продлен масочный режим, сообщили в пресс-службе МЧС по РК, ссылаясь на поправки к указу главы Крыма Сергея Аксенова.

- Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), а также при нахождении в общественных местах, - говорится в сообщении.

Кроме того, жители и гости полуострова должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении работ и оказании услуг. Также нужно соблюдать полутораметровую дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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