2020-06-14T06:21:36+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 июня: дожди и тепло до +26

На полуострове действует штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море волнуется.Черное море волнуется.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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14 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24-26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Днем тепло до + 26°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.

Температура морской воды в Феодосии 21°, Алуште 19°, Ялте 19°, в Севастополе 19-20° и Евпатории 21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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