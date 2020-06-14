Погода в Крыму на 14 июня: дожди и тепло до +26
14 июня на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24-26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 23-25°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-западный до 15 м/с. Днем тепло до + 26°.
В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 27-29°.
Температура морской воды в Феодосии 21°, Алуште 19°, Ялте 19°, в Севастополе 19-20° и Евпатории 21°.
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ИСТОЧНИК KP.RU