2020-06-14T12:28:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находятся почти 3 тысячи человек
Степан ОСТИНОВ
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Это уже 17 смерть пациента с коронавирусом.Это уже 17 смерть пациента с коронавирусом.Фото: "КП" Архив
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За минувшие сутки в Крыму умер еще один человек с которонавирусом. За все время уже 17 с подтвержденным диагнозом скончались в Республике Крым.

- Под медицинским наблюдением находятся 2926 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1780 человек, в стационарах находятся 248 человек, изолировано в обсерваторы – 898 человек, - сообщают в Минздраве Крыма.

К настоящему моменту в РК зафиксировано 539 случаев заражение коронавирусом, в больницах лечатся 162 пациента, выздоровели и выписались домой — 362 человека. Напомним, за двое прошедших суток covid-19 в Крыму выявили у 49 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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