Шквал, ливни и град: На Крым надвигается шторм
МЧС Крыма предупреждает о надвигающемся шторме, который накроет полуостров во второй половине дня 14 июня.
- С середины дня и до конца суток 14 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, - сообщает ГУ МЧС по РК со ссылкой на синоптиков.
Во время непогоды возможны пожары, ЧС, обрыв ЛЭП, обрушение деревьев и рекламных конструкций.
Спасатели рекомендуют оставаться дома, а если уж оказались на улице — соблюдайте правила безопасности во время шторма.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»