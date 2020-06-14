2020-06-14T11:42:36+03:00
Происшествия

Шквал, ливни и град: На Крым надвигается шторм

Непогода будет бушевать с середины дня
Степан ОСТИНОВ
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Спасатели советуют не выходить на улицу без нужды.Спасатели советуют не выходить на улицу без нужды.Фото: Надежда ДАЦЮК
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МЧС Крыма предупреждает о надвигающемся шторме, который накроет полуостров во второй половине дня 14 июня.

- С середины дня и до конца суток 14 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с, - сообщает ГУ МЧС по РК со ссылкой на синоптиков.

Во время непогоды возможны пожары, ЧС, обрыв ЛЭП, обрушение деревьев и рекламных конструкций.

Спасатели рекомендуют оставаться дома, а если уж оказались на улице — соблюдайте правила безопасности во время шторма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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