2020-06-14T16:17:24+03:00
Общество

Под Судаком спасли местного кейтсерфера, которого унесло в море

Мужчина не пострадал
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: МЧС по Республике Крым.Фото: МЧС по Республике Крым.
Изменить размер текста:

Крымские спасатели помогли кайтсерферу, которого унесло в море в районе Судака.

Отдыхающие увидели кейтсерфера, которого вместе с парашютом относило все дальше от берега, и позвонили спасателям.

На место оперативно приехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

- По прибытии спасатели увидели пострадавшего на расстоянии 700-800 метров, и на лодке «Буревестник» направились к нему. Подойдя к пострадавшему, подняли его на борт и эвакуировали к береговой линии в безопасное место, - сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Кейтсерфером оказался 37-летний житель Судака. Он был в порядке и не нуждался в медицинской помощи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сооб

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Судаком спасли местного кейтсерфера, которого унесло в море
На Украине заявили о возможности подавать воду в Крым по решению суда
Шквал, ливни и град: На Крым надвигается шторм
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
Погода в Крыму на 14 июня: дожди и тепло до +26
Масочный режим в Крыму продлили
В Феодосии столкнулись две иномарки
Угнал машину и попал в ДТП: В Крыму задержали мошенника
Под наблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 2,9 тысячи человек
Погода в Крыму на 13 июня: дожди и тепло до +27
В Крыму арестовали подозреваемых в подготовке теракта
Украина 15 июня откроет границу с Крымом
Гурзуф, летняя набережная: 7 красивых фото с Южного берега Крыма
На море или на суше: В Феодосии ищут место для стелы «Город воинской славы»
В Севастополе на проспекте Победы нашли авиабомбу на 50 кило
В Симферополь начали подавать воду из артезианских скважин
«Намажьте валерьянкой нижние ветки»: В Ялте провели «спецоперацию» по спасению кота
Аэропорт Симферополя украсит гигантский портрет Айвазовского
Погода в Крыму на 12 июня: дождь, гроза и тепло до +27
Власти Крыма запустили проект по обеспечению Симферополя дополнительными источниками воды
Выехать из Севастополя без пропуска можно будет с 15 июня