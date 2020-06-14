Под Судаком спасли местного кейтсерфера, которого унесло в море
Крымские спасатели помогли кайтсерферу, которого унесло в море в районе Судака.
Отдыхающие увидели кейтсерфера, которого вместе с парашютом относило все дальше от берега, и позвонили спасателям.
На место оперативно приехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
- По прибытии спасатели увидели пострадавшего на расстоянии 700-800 метров, и на лодке «Буревестник» направились к нему. Подойдя к пострадавшему, подняли его на борт и эвакуировали к береговой линии в безопасное место, - сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Кейтсерфером оказался 37-летний житель Судака. Он был в порядке и не нуждался в медицинской помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU