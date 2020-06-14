Под Судаком спасли местного кейтсерфера, которого унесло в море

14 Июнь 2020 2020-06-14T16:17:24+03:00

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Крымские спасатели помогли кайтсерферу, которого унесло в море в районе Судака.

Отдыхающие увидели кейтсерфера, которого вместе с парашютом относило все дальше от берега, и позвонили спасателям.

На место оперативно приехали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

- По прибытии спасатели увидели пострадавшего на расстоянии 700-800 метров, и на лодке «Буревестник» направились к нему. Подойдя к пострадавшему, подняли его на борт и эвакуировали к береговой линии в безопасное место, - сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Кейтсерфером оказался 37-летний житель Судака. Он был в порядке и не нуждался в медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU