Погода в Крыму на 15 июня: переменная облачность и тепло до +27
15 июня на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем при грозе до 15 м/с. Температура воздуха днем 25-27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 24-26°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный до15 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.
В Керчи переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер днем восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.
Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 21°, Ялте 18°, в Севастополе 20°, и Евпатории 21°.
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ИСТОЧНИК KP.RU