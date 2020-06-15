2020-06-15T08:39:42+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 июня: переменная облачность и тепло до +27

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Черное море прогрелось до +21.Черное море прогрелось до +21.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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15 июня на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем при грозе до 15 м/с. Температура воздуха днем 25-27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 24-26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный до15 м/с. Температура воздуха днем 25-27°.

В Керчи переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер днем восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30°.

Температура морской воды в Феодосии 18°, Алуште 21°, Ялте 18°, в Севастополе 20°, и Евпатории 21°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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