В Крыму 7 новых случаев коронавируса
В Крыму выявлено 7 новых случаев коронавируса. Из них 2 при скрининге здоровых лиц.
- За прошедшие сутки было проведено 2315 лабораторных исследований, 7 случаев положительные, - сообщил замруководителя Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
В Ялте коронавирус обнаружили у жителя Москвы, который по приезде находился в обсерваторе. В Феодосии один случай COVID-19 зарегистрирован у здорового человека и второй — у контактного лица, который уже был по медицинским наблюдением.
В Белогорском районе положительный результат дал анализ в частной лаборатории при скрининге здоровых лиц, в Евпатории - у сотрудницы городской больницы, которая находилась в обсервации.
В Керчи две пробы на коронавирус подтвердили инфицирование членов семьи, изолированных в обсерваторе.
С начала эпидемического периода всего выявлено 546 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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