В Крыму 7 новых случаев коронавируса

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:51:08+03:00

В Крыму за сутки 7 новых случаев коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала периода выявлено 546 положительных на COVID-19

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В Крыму выявлено 7 новых случаев коронавируса. Из них 2 при скрининге здоровых лиц.

- За прошедшие сутки было проведено 2315 лабораторных исследований, 7 случаев положительные, - сообщил замруководителя Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

В Ялте коронавирус обнаружили у жителя Москвы, который по приезде находился в обсерваторе. В Феодосии один случай COVID-19 зарегистрирован у здорового человека и второй — у контактного лица, который уже был по медицинским наблюдением.

В Белогорском районе положительный результат дал анализ в частной лаборатории при скрининге здоровых лиц, в Евпатории - у сотрудницы городской больницы, которая находилась в обсервации.

В Керчи две пробы на коронавирус подтвердили инфицирование членов семьи, изолированных в обсерваторе.

С начала эпидемического периода всего выявлено 546 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU