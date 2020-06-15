В Крыму в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов с коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:21:29+03:00

С начала периода умерли 17 человек

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В Крыму лечение в медицинских учреждениях от коронавирусной инфекции проходят 168 человек, выписано с выздоровлением 363.

- 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - 10 в реанимации Симферопольской городской больницы №7 и 1 в Евпаторийской горбольнице.

Под медицинским наблюдением находятся 2895 человек, в том числе 158 взято за сутки. На дому выполняют предписание по изоляции 1781 человек, в стационары госпитализированы 276. От пневмонии лечатся 188 человек, из них 13 в тяжелом состоянии. В обсерваторы изолировано 838 человек, за сутки 67. С начала эпидемического периода умерли 177 больных коронавирусом.

Всего выявлено 546 случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU