В Крыму в тяжелом состоянии находятся 11 пациентов с коронавирусом
В Крыму лечение в медицинских учреждениях от коронавирусной инфекции проходят 168 человек, выписано с выздоровлением 363.
- 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, - сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский. - 10 в реанимации Симферопольской городской больницы №7 и 1 в Евпаторийской горбольнице.
Под медицинским наблюдением находятся 2895 человек, в том числе 158 взято за сутки. На дому выполняют предписание по изоляции 1781 человек, в стационары госпитализированы 276. От пневмонии лечатся 188 человек, из них 13 в тяжелом состоянии. В обсерваторы изолировано 838 человек, за сутки 67. С начала эпидемического периода умерли 177 больных коронавирусом.
Всего выявлено 546 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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