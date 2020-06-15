15 Июнь 2020 2020-06-15T11:55:47+03:00

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Часть Симферопольского района осталась без света 15 июня. Так, Света не будет в пгт Николаевка, Гвардейское, Краснолесье, Строгановка и Родниковое, сообщили в «Крымэнерго».

- В Симферополе электроэнергия 15 июня будет отсутствовать по следующим адресам: улица Дзюбанова, 6, 6/4; ул. Артезианская, 50/8, 53-75; улица Краснодарская, 102-116, 57-69; переулок Краснодарский, 2-28, 1-25; проезд Краснодарский, 93-97; переулок Лиственный, 93-97; переулок Розовый, 34-38, 23-31, - предупредили в пресс-службе.

Света на этих улицах нет из-за техобслуживания. Итак, в селе Новозбурьевка нет света на улицах Мира и Жукова, а в пгт Николаевка - на Симферопольской, Лучезарной и Цветочной.

В Краснолесье без электричества остались жители улиц Зеленая горка, Парковая и Фруктовая, а в Строгановке - улиц Школьная, Речная, Сары-су, Куванчлы. В Родниковом нет света на цлицах Воронежская, Стадионная, Молодежная и Виноградная, а в Гвардейском – на улице Светлая.

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ИСТОЧНИК KP.RU