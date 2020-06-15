С 15 июня в Крыму вернули льготный проезд в электричках
В Крыму с 15 июня возобновилось предоставление льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.
Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, предоставление региональных льгот в поездках возобновляется для всех категорий граждан. Это связано с поэтапным снятием ограничений по коронавирусу.
Перечень льготных категорий граждан и расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на сайте компании-перевозчика.
Билеты на пригородные поезда можно купить в железнодорожных кассах, на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».
В пресс-службе отметили, что льготный проезд можно оформить в кассах и в пути следования поездов.
Движение рельсовых автобусов по маршруту Керчь-Анапа пока не осуществляется.
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ИСТОЧНИК KP.RU