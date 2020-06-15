С 15 июня в Крыму вернули льготный проезд в электричках

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:18:49+03:00

Это связано с поэтапным снятием ограничений по коронавирусу

Изменить размер текста: A A

В Крыму с 15 июня возобновилось предоставление льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, предоставление региональных льгот в поездках возобновляется для всех категорий граждан. Это связано с поэтапным снятием ограничений по коронавирусу.

Перечень льготных категорий граждан и расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на сайте компании-перевозчика.

Билеты на пригородные поезда можно купить в железнодорожных кассах, на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».

В пресс-службе отметили, что льготный проезд можно оформить в кассах и в пути следования поездов.

Движение рельсовых автобусов по маршруту Керчь-Анапа пока не осуществляется.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU