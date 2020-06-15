Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» снова начала работать
Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» начала свою работу, сообщили в пресс-службе компании оператора. Работать она будет с 11.00 до 16.00 на подъем, с 11.00 до 17.00 на спуск.
Крымчанам напомнили правила безопасности при посещении канатной дороги. Так, в кабинку с собой нельзя брать оружие, взрывчатые вещества, газовые баллоны, пиротехнику, а также собак и других зверей. При нарушении посетителям могут отказать в перевозке.
Перед началом сезона всю канатную дорогу проверили на различные дефекты. Грузоподъемность одного вагоны 3,2 тонны.
По словам специалистов, если при максимальных нагрузках и созданных экстремальных условиях все системы работают бесперебойно, то в обычном режиме не стоит сомневаться в надежности и безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU