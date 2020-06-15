Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» снова начала работать

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:26:55+03:00

Перед запуском ее проверили на наличие дефектов

Изменить размер текста: A A

Канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» начала свою работу, сообщили в пресс-службе компании оператора. Работать она будет с 11.00 до 16.00 на подъем, с 11.00 до 17.00 на спуск.

Крымчанам напомнили правила безопасности при посещении канатной дороги. Так, в кабинку с собой нельзя брать оружие, взрывчатые вещества, газовые баллоны, пиротехнику, а также собак и других зверей. При нарушении посетителям могут отказать в перевозке.

Перед началом сезона всю канатную дорогу проверили на различные дефекты. Грузоподъемность одного вагоны 3,2 тонны.

По словам специалистов, если при максимальных нагрузках и созданных экстремальных условиях все системы работают бесперебойно, то в обычном режиме не стоит сомневаться в надежности и безопасности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU