Гражданин Украины с порванным паспортом бежал в Крым за лучшей жизнью

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:14:51+03:00

Мужчина тридцати трех лет без помех обошел крымские посты, но в районе села Перекоп его задержали. Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Украинца с разорванным паспортом поймали на границе Крыма, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. За прошлую неделю это второй случай попытки незаконного пересечения.

Мужчина без помех обошел крымские посты, но в районе села Перекоп его задержали. При обыске нарушителя у него нашли разорванный паспорт.

По словам 33-летнего гражданина сопредельного государства, документ испортил работодатель у которого он неофициально трудился разнорабочим. А в Крыму он решил искать новую работу с хорошей зарплатой.

По факту незаконного пересечения госграницы России в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его взяли под стражу.

Второй нарушитель 69 лет попался в пункте пропуска «Армянск». Мужчина попытался покинуть Крым находясь при этом в розыске. Его передали в ОМВД России по Армянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU