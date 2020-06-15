Гражданин Украины с порванным паспортом бежал в Крым за лучшей жизнью
Украинца с разорванным паспортом поймали на границе Крыма, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. За прошлую неделю это второй случай попытки незаконного пересечения.
Мужчина без помех обошел крымские посты, но в районе села Перекоп его задержали. При обыске нарушителя у него нашли разорванный паспорт.
По словам 33-летнего гражданина сопредельного государства, документ испортил работодатель у которого он неофициально трудился разнорабочим. А в Крыму он решил искать новую работу с хорошей зарплатой.
По факту незаконного пересечения госграницы России в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его взяли под стражу.
Второй нарушитель 69 лет попался в пункте пропуска «Армянск». Мужчина попытался покинуть Крым находясь при этом в розыске. Его передали в ОМВД России по Армянску.
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ИСТОЧНИК KP.RU