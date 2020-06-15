Температура воды в Черном и Азовском море 15 июня 2020 года: Вода прогрелась до 22 градусов
Морская вода у берегов Крыма потеплела до 22 градусов, сообщает Крымское информационное агентство.
По данным гидрометцентра Крыма, температура Азовского моря составляет 22 градуса.
18 градусов пока сохраняют воды Черного моря в Феодосии, Ялте и районе горы Кара-Даг.
В Севастополе температура воды - 20 градусов, в Алуште и Евпатории - 21 градус, а в Черноморском +19 градусов.
Зато самым теплым место для купания считается Керченский пролив – там море прогрелось до 23 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU