В Керчи, Севастополе и Симферополе 24 июня пройдут военные парады

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:57:26+03:00

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На территории Южного военного округа, в том числе в Крыму, состоятся военные парады 24 июня, сообщили в пресс-службе ЮВО.

- На территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов 24 июня с.г. спланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-Героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск, Севастополь, а также в шести городах - местах дислокации объединений Южного военного округа - Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске, - сказано в сообщении.

В пресс-службе ЮВО отметили, что некоторые города на юге России отменяют парады. Это касается например, Пятигорска. Однако там проведение военного парада и не планировалось, уточнили военные.

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ИСТОЧНИК KP.RU