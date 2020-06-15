В Симферополе и Севастополе 16 июня частично не будет электричества
16 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому на время и прекратят подачу тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Родионова, 10;
ул. Зои Космодемьянской, 12-22 (чет);
ул. Олега Кошевого, 79-83 (нечет);
ул. Носенко, 70, 79;
ул. Симферопольская, 30-50 (чет), 21-43 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.30 до 14.00
ТСН «Рыбак-7»
с 9.00 до 17.00
ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);
Екатерининская миля;
ул. Циолковского, 1;
ул. Богданова, 1
с 10.00 до 17.00
ул. Менжинского, 9, 8, 18, 33, 35, 17, 21;
ул. Мудрика, 5;
ул. Погорелова, 23, 29;
ул. Лоцманская, 7, 9, 11;
ул. Хрусталева, 137, 143, 149;
с 8.00 до 17.00
п. Инкерман: ул. Малиновского 3,5,7,11,13,16,32; ул. Мудрика 7-11(нечет); ул. Шевкопляса 1,4,5,6,7,7-В,8; ул. Менжинского, 2.
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ИСТОЧНИК KP.RU