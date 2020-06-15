В Симферополе и Севастополе 16 июня частично не будет электричества

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:42:46+03:00

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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16 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Энергетики полуострова приводят в порядок оборудование, поэтому на время и прекратят подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Родионова, 10;

ул. Зои Космодемьянской, 12-22 (чет);

ул. Олега Кошевого, 79-83 (нечет);

ул. Носенко, 70, 79;

ул. Симферопольская, 30-50 (чет), 21-43 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 14.00

ТСН «Рыбак-7»

с 9.00 до 17.00

ул. Челюскинцев, 86-А, 38-94 (чет.);

Екатерининская миля;

ул. Циолковского, 1;

ул. Богданова, 1

с 10.00 до 17.00

ул. Менжинского, 9, 8, 18, 33, 35, 17, 21;

ул. Мудрика, 5;

ул. Погорелова, 23, 29;

ул. Лоцманская, 7, 9, 11;

ул. Хрусталева, 137, 143, 149;

с 8.00 до 17.00

п. Инкерман: ул. Малиновского 3,5,7,11,13,16,32; ул. Мудрика 7-11(нечет); ул. Шевкопляса 1,4,5,6,7,7-В,8; ул. Менжинского, 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU