Жители РФ начали массово скупать билеты на поезда через Крымский мост
За первые пять дней продажи билетов на поезд «Таврия», следующий по новым направлениям, было куплено больше 15 тысяч контрамарок.
Под новыми направлениями понимаются маршруты: Екатеринбург – Симферополь, Кисловодск – Симферополь и Санкт-Петербург – Евпатория. Продажи билетов начались 11 июня, и спрос на новые маршруты растет – лето уже в разгаре.
Как сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок в Крым – компании «Гранд Сервис Экспресс», поезда начнут ходить лишь в конце июня, чтобы пассажиры прибыли как раз к началу курортного сезона. Составы по указаниям Роспотребнадзора оснастили всем необходимым для профилактики коронавируса.
Билеты путешественники покупали в основном на официальном сайте grandtrain.ru или через приложение «ГСЭ билеты», и только 37% - в железнодорожных кассах.
Цена зависит от расстояния, класса вагона и даты покупки. Самым популярным оказался маршрут Санкт-Петербург – Евпатория.
Напомним, строительство Крымского моста официально завершилось 18 декабря 2019 года, а продажа билетов на поезда в республику началась уже 8 ноября. Первый поезд из Санкт-Петербурга встречали жители Севастополя 25 декабря. На следующий день в Симферополь прибыл первый поезд из Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU