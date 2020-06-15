Жители РФ начали массово скупать билеты на поезда через Крымский мост

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:04:36+03:00

Спрос на новые маршруты растет – лето уже в разгаре. Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Но по новым маршрутам поезда пойдут лишь к концу июня

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За первые пять дней продажи билетов на поезд «Таврия», следующий по новым направлениям, было куплено больше 15 тысяч контрамарок.

Под новыми направлениями понимаются маршруты: Екатеринбург – Симферополь, Кисловодск – Симферополь и Санкт-Петербург – Евпатория. Продажи билетов начались 11 июня, и спрос на новые маршруты растет – лето уже в разгаре.

Как сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок в Крым – компании «Гранд Сервис Экспресс», поезда начнут ходить лишь в конце июня, чтобы пассажиры прибыли как раз к началу курортного сезона. Составы по указаниям Роспотребнадзора оснастили всем необходимым для профилактики коронавируса.

Билеты путешественники покупали в основном на официальном сайте grandtrain.ru или через приложение «ГСЭ билеты», и только 37% - в железнодорожных кассах.

Цена зависит от расстояния, класса вагона и даты покупки. Самым популярным оказался маршрут Санкт-Петербург – Евпатория.

Напомним, строительство Крымского моста официально завершилось 18 декабря 2019 года, а продажа билетов на поезда в республику началась уже 8 ноября. Первый поезд из Санкт-Петербурга встречали жители Севастополя 25 декабря. На следующий день в Симферополь прибыл первый поезд из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU