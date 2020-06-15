2020-06-15T18:07:40+03:00
Происшествия

За взятку бывший начальник ГУП «Водоканал ЮБК» надолго лишится доходного места

За выполнение работ в кратчайшие сроки он получил 60 тысяч рублей
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Экс-начальника ГУП «Водоканал ЮБК» осудят за получение взятки.Экс-начальника ГУП «Водоканал ЮБК» осудят за получение взятки.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Бывший начальника ГУП «Водоканал ЮБК» ждет суда за получение взятки, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.

Женщина из Алупки хотела провести к своему земельному участку в Кацивели водоснабжение. Начальник Алупкинской службы за выполнение работы в сжатые сроки предложил дать взятку в 60 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года мужчина получил деньги от представителя местной жительницы. Обоих тут же задержали сотрудники УФСБ РФ по РК.

Дело отправили в суд. За получение взятки в особо крупных размерах бывшему начальнику ГУП «Водоканал ЮБК» может грозить штраф с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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