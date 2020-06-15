За взятку бывший начальник ГУП «Водоканал ЮБК» надолго лишится доходного места
Бывший начальника ГУП «Водоканал ЮБК» ждет суда за получение взятки, сообщили в пресс-службе Следкома Крыма.
Женщина из Алупки хотела провести к своему земельному участку в Кацивели водоснабжение. Начальник Алупкинской службы за выполнение работы в сжатые сроки предложил дать взятку в 60 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года мужчина получил деньги от представителя местной жительницы. Обоих тут же задержали сотрудники УФСБ РФ по РК.
Дело отправили в суд. За получение взятки в особо крупных размерах бывшему начальнику ГУП «Водоканал ЮБК» может грозить штраф с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU