2020-06-15T18:28:31+03:00
Общество

Этой весной в Крыму стало в два раза меньше браков

За апрель и май расписались только 505 пар
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму за три весенних месяца зарегистрировали брак 1 143 пары. Больше всего брачующихся было в марте, отделы ЗАГС выдали 638 свидетельств о регистрации, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Крыма.

За два последующих месяца из-за ограничений по коронавирусу новобрачных стало меньше. Так, в апреле отношения зарегистрировали только 343 пары, а в мае - всего 162.

Больше всего новобрачных во время ограничений в Крыму зарегистрировали в Симферополе – 379. На втором месте молодожены Евпатории – 126, на третьем – Ялты (97). Меньше всего браков зафиксировали в Судаке – всего 32.

Первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталья Пельо заявила, что количество браков по сравнению с весной прошлого года уменьшилось, но это связано именно с ограничениями в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Конечно, до начала сложившейся ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ежемесячно отделы ЗАГС Крыма регистрировали более 500 браков, - рассказала Пельо.

По ее словам, специалисты отделов ЗАГС рекомендовали молодоженам перенести дату бракосочетания на другой день, это позволяло, в том числе, отметить свадьбу в более торжественной обстановке. Таким образом, больше 700 пар перенесли церемонию бракосочетания на более поздний срок.

Напомним, что с 30 марта ЗАГСы Крыма оказывали только первоочередные услуги - регистрация рождения и смерти. Заключить брак можно было только по ранее поданным заявлениям. Присутствовать на церемонии бракосочетания могли только регистратор, жених и невеста. Торжественное бракосочетание возобновилось с начала июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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